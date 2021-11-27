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10:59 27.11.2021

Зеленский утвердил меры в связи с 90-й годовщиной голодомора 1932 - 1933 годов - геноцида украинского народа

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Зеленский утвердил меры в связи с 90-й годовщиной голодомора 1932 - 1933 годов - геноцида украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом комплекс мер в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа.

Согласно размещенному на сайте главы государства документу, с целью достойного чествования памяти жертв голодоморов в Украине Кабинету министров поручено образовать Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине. Его сопредседателями будут премьер-министр и руководитель Офиса президента

Поручено также предусмотреть проведение в День памяти жертв голодоморов в Киеве и других населенных пунктах мемориальных мероприятий с участием представителей органов госвласти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, иностранных государств, международных организаций; организацию в 2023 году Международного форума к 90-й годовщине Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине; проведение тематических научных мероприятий (конференций, круглых столов и т.п., в том числе в режиме онлайн).

Предложено продолжить дальнейшее исследования темы голодоморов первой половины XX века в Украине (Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921 -1922, 1946-1947 годов), в частности, в отношении лиц, причастных к их организации и осуществлению, продолжение работ по формированию Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, установление лиц, спасавших людей от голода; публикацию, в том числе на иностранных языках, научных трудов и других изданий, связанных с темой голодоморов в Украине; осуществление мер по возвращению в установленном порядке из других государств в Украину документов о голодоморах первой половины XX века в Украине (Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921 - 1922, 1946 - 1947 годов).

Предполагается проведение информационной кампании по распространению объективной информации о событиях, связанных с Голодомором 1932-1933 годов в Украине, голодоморами 1921 - 1922, 1946-1947 годов в Украине, совершенными коммунистическим тоталитарным режимом, а также освещения деятельности лиц вклад в исследование темы Голодомора 1932-1933 годов в Украине и донесение до мирового сообщества правды об этих трагических событиях, в частности Джеймса Мейса, Гаррета Джонса, Малкольма Маггериджа; содействие освещению темы голодоморов первой половины XX века на Украине в художественных и творческих проектах, в том числе в произведениях кинематографии; организацию тематических экспозиций архивных документов, фотоматериалов, произведений искусства и литературы; организации для учащихся, студентов, слушателей, других соискателей образования, а также в воинских частях тематических мероприятий, в частности онлайн-лекторов, семинаров, посвященных историческим событиям и последствиям Голодомора 1932-1933 годов в Украине, голодоморов 1921 -1922, 1946-1947 Украине, совершенных коммунистическим тоталитарным режимом; организации среди учеников, студентов и педагогических работников всеукраинского конкурса научно-исследовательских и поисковых работ, посвященного 90-й годовщине Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине.

Президент также предложил проработать вопрос об установке в иностранных государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине; создании и открытии в Вашингтоне, США, музейной экспозиции Голодомора в Украине, в том числе возможности ее экспонирования рядом с Мемориалом жертвам украинского Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.

МИДу поручено продолжить работу по признанию иностранными государствами и международными организациями Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом Украинского народа;

В Киеве предлагается ввести в эксплуатацию вторую очередь Национального музея Голодомора-геноцида, принять меры по завершению сооружения в Киеве памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.

В последнюю субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

Теги: #указ #зеленский #голодомор
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