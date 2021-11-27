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09:53 27.11.2021

Избыточных смертей в результате COVID-19 в 2021г. может быть больше, чем в 2020г – анализ УЦЗ

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Избыточных смертей в результате COVID-19 в 2021г. может быть больше, чем в 2020г – анализ УЦЗ

В Украинском центре здравоохранения (УЦЗ) прогнозируют, что после осенней волны ковида количество избыточных смертей превысит прошлогодний показатель.

Между тем, как сообщает пресс-служба УЦЗ на основе анализа ситуации с Covid-19 в Украине в период с 18 по 24 ноября 2021 года, среди госпитализированных только 1 человек из 10 в Украине вакцинирован.

В 2020 году было зафиксировано 33,5 тыс. избыточных смертей, из которых более 31 тыс. были зафиксированы с сентября по декабрь. В 2021 только за 9 месяцев это количество достигло 24 тыс., без учета осенней волны заболеваний.

В УЦЗ считают, что количество избыточных смертей может резко увеличиться.

Более 90% госпитализированных и людей с подозрением на заболевание - невакцинированы во время осенней волны COVID-19, согласно данным Минздрава. Такие показатели присущи как Украине, так и другим странам Европы.

Исследования показывают, что количество смертей в странах Европы зависит от вакцинированных, отмечают в УЦЗ. В странах с успешной вакцинальной кампанией показатель смертности от Covid-19 низкий, у аутсайдеров соответственно высокий. В то же время, аналитики УЦЗ указывают, что на эти факторы не влияет количество заболеваний в стране.

Теги: #коронавирус #уцз
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