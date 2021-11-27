События

08:37 27.11.2021

Вследствие  ДТП в Днепропетровской области погибла женщина и ее 3-летний сын

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Вследствие  ДТП в Днепропетровской области погибла женщина и ее 3-летний сын

В результате ДТП в г. Каменское (Днепропетровская обл.) пострадало четыре пешехода, из них одна женщина погибла на месте происшествия, а в больнице скончался ее 3-летний сын, сообщили в отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ 1102", 1971 года рождения, совершил наезд на четырех пешеходов, находившихся в районе разделительной полосы автодороги. Среди пешеходов были две женщины и два ребенка. В результате полученных травм одна из женщин скончалась. Также в больнице скончался 3-летний мальчик", - указано в сообщении.

Отмечается, что 9-летняя девочка и 65-летняя женщина доставлены в больницу.

Теги: #жертвы #дтп #днепропетровская
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