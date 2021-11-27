В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14 200 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"С начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 24 млн прививок. За сутки 26 ноября в Украине: зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 296, медработников – 212); 279 776 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы – 198 317 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 305 человек; летальных исходов – 568; выздоровело – 22 946 человек.", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 26 ноября выявили 15 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 414 540 человек; выздоровело – 2 899 967 человек; летальных исходов – 84 717.

С начала вакцинальной кампании привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу – 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек. В общей сложности проведено 24 054 784 прививки.