События

07:21 27.11.2021

В Киевской, Черниговской и Кировоградской областях из-за погоды обесточено 126 населенных пунктов

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В Киевской, Черниговской и Кировоградской областях из-за погоды обесточено 126 населенных пунктов

Вследствие ухудшения погодных условий в Киевской, Черниговской и Кировоградской областях обесточено 126 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу утром.

"По состоянию на 07:00 27 ноября в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 126 населенных пунктов в 3 областях (Киевская – 93, Черниговская – 31 и Кировоградская – 2). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.

Теги: #погода #обесточено #лэп
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