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07:12 27.11.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, погиб украинский военнослужащий

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, погиб украинский военнослужащий

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, в результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в субботу утром.

При этом, один обстрел был осуществлен с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра, 27 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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