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07:01 27.11.2021

Германия передала пограничникам нагрудные видеорегистраторы с распознавания лиц на общую сумму почти 100 тыс. евро

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Германия передала пограничникам нагрудные видеорегистраторы с распознавания лиц на общую сумму почти 100 тыс. евро

В Главном центре связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины в пятницу состоялась передача немецких нагрудных видеорегистраторов с возможностью распознавания лиц, сообщили в отделе коммуникаций администрации Госпогранслужбы.

"Офицер связи Федеральной полиции при Посольстве Германии в Киеве господин Франц Вебер передал для нужд Государственной пограничной службы Украины современные нагрудные видеорегистраторы для усиления составляющей безопасности пограничного контроля и внедрения европейских норм и стандартов. Пограничники получили комплекты нагрудных камер с соответствующим программным обеспечением на общую сумму 99 970 евро", - говорится в сообщении.

Особенностью полученных новых видеорегистраторов является то, что у них есть возможность распознавания лица людей в любых условиях, в частности, в толпе, в помещении, на улице, а также благодаря встроенному инфракрасному интерфейсу – и в местах с ограниченным освещением.

Отмечается, чтоп олученные приборы будут переданы военнослужащим Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", которые несут службу в столичных аэропортах. Устройства позволят фиксировать на видео и аудио возможные правонарушения, нестандартные ситуации, провокационные действия, обеспечивая надлежащий уровень безопасности и правопорядка.

Видеорегистраторы закрепляются на форменной одежде пограничников во время непосредственного исполнения ими служебных обязанностей.

Как сообщается, проект международной технической помощи осуществляется на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом и другими преступлениями средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Теги: #госпогранслужба #видеорегистраторы
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