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06:07 27.11.2021

Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с распространением COVID-19

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Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с распространением COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в связи с распространением COVID-19 приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации до 15 января 2022 года.

В указе губернатора говорится, что в последнее время в штате наблюдается рост числа заражений, "не наблюдавшийся с апреля 2020 года".

Ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных коронавирусом, в связи с этим приходится "придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности".

Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме больных, нуждающихся в "несерьезных и неотложных процедурах". Больницам и поликлиникам будет оказываться помощь в приобретении "критически важных" медикаментов, материалов и оборудования.

Новые меры начнут применяться с 3 декабря.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии по состоянию на вечер минувшей пятницы в штате Нью-Йорк зафиксировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 57 тыс. летальных исходов. Полностью вакцинировано более 13 млн человек.

Теги: #сша #нью_йорк #чс #коронавирус
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