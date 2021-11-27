События

05:09 27.11.2021

США перед встречей глав МИД стран НАТО изучают меры по противостоянию действиям Москвы в отношении Украины

2 мин читать
США перед встречей глав МИД стран НАТО изучают меры по противостоянию действиям Москвы в отношении Украины

Администрация президента США Джо Байдена планирует использовать предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы сосредоточиться на том, как альянс должен реагировать на военное давление России на Украину, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что подготовка к открывающейся во вторник следующей недели встрече "проходит на фоне дебатов в рядах альянса о том, какие меры в отношении возможной российской агрессии могут быть приняты, поскольку Москва сосредотачивает войска вблизи Украины". При этом члены НАТО считают важным сохранять политические каналы открытыми для общения с Россией.

Альянс учитывает также, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил в пятницу о возможной попытке государственного переворота в стране при поддержке России.

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявила в пятницу, что США глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов и хотят использовать встречу глав МИД стран НАТО для обсуждения того, как альянс может действовать сообща.

"Есть набор инструментов, который включает в себя целый ряд опций. Мы начнем разговор о том, какие варианты находятся на столе переговоров и что НАТО, как альянс, хотел бы делать совместно", - заявила Донфрид.

Варианты действий, пишет издание, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

"Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица", - говорится в публикации.

В ней отмечается, что администрация Байдена также рассматривает возможность участия в Минском процессе.

Разнообразие вариантов "отражает более широкие дебаты по поводу политики в отношении России в администрации Байдена", пишет Wall Street Journal.

По заявлениям источников издания, "Пентагон и госдепартамент подчеркивают важность усиления сдерживания, в то время как Белый дом ищет пути поддержания "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой, поскольку Вашингтон сосредоточен на Китае и внутренних проблемах".

Теги: #сша #россия #украина #противостояние
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:02 27.11.2021
США ограничивают въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID-19

США ограничивают въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID-19

23:08 26.11.2021
Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

21:42 26.11.2021
Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

21:10 26.11.2021
США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

19:49 26.11.2021
США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

19:38 26.11.2021
S&P повысил рейтинг ЧБТР до "А"

S&P повысил рейтинг ЧБТР до "А"

19:16 26.11.2021
США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

17:11 26.11.2021
Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы в обеих странах

Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы в обеих странах

14:58 26.11.2021
Россия не пошла на предложения о росте транзита газа через Украину – Зеленский

Россия не пошла на предложения о росте транзита газа через Украину – Зеленский

14:06 26.11.2021
Зеленский: дефицита вакцин в Украине нет

Зеленский: дефицита вакцин в Украине нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Жительница Славянска хранила и сбывала контрафактные сигареты на общую сумму почти 2 млн грн

В Киеве через приложение "Дия" подписали меморандум об исследовании качества воздуха

Меркель проводят с должности канцлера под песню панк-рокерши из ГДР Нины Хаген

В ВОЗ присвоили новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

В центре Киеве произошло нападение на известный бар, полиция открыла дело по факту хулиганства

Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

"Вагнергейт" усилил доверие к разведывательным органам Украины – нардеп Фриз

Разумков планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА