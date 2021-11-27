В Киеве через приложение "Дия" подписали меморандум об исследовании качества воздуха

В Киеве подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам качества воздуха в столице, сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации в пятницу.

Следует отметить, что подписание меморандума было экологичным: в приложении "Дия", не используя никаких бумаг.

"Документ о сотрудничестве заключили представители Управления экологии и природных ресурсов КГГА, общественной системы мониторинга качества воздуха ЛУН Город Air и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - указано в сообщении.

Также документ предусматривает работу в сфере охраны природной среды и ресурсов города, обмен информацией о состоянии воздуха и повышении уровня подготовки молодых и перспективных специалистов экологического направления. К примеру, прохождение практики студентами КНУ имени Тараса Шевченко в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"До конца этого года в Киеве будут работать пять референтных постов мониторинга качества воздуха: два на левом берегу и три – на правом. А также совместно с Департаментом информационно-коммуникационных технологий мы установим еще 40 индикативных пунктов", – сказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Меморандум предусматривает: научно-исследовательскую работу по анализу качества воздуха; содействие в проектировании, разработке и совершенствовании систем мониторинга качества воздуха; обмен данными индикативных и референтных станций, исследующих качество воздуха; цифровизацию и открытие экологических данных; обмен данными, укрепляющими экологическую безопасность города; партнерское сотрудничество сторон на бессрочной основе.

"В следующем году в Украине будет проходить Международная олимпиада по астрофизике и физике космоса. Планировалось совершить экспериментальный тур в Киеве на базе астрономических обсерваторий Национальной академии наук Украины и Киевского национального университета. Однако это оказалось невозможным: из-за плохого качества воздуха просто не видно звезд. Это одна из причин, почему разработка ученых нашего университета – станций наблюдения за качеством воздуха – важный вклад в будущее украинских городов", – отметил ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

ЛУН Город Air – это общественная система мониторинга качества воздуха, созданная командой проекта городских исследований ЛУН Город и командой факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем университета Шевченко. Она работает в трех украинских городах – Киеве, Львове и Одессе.

"В сентябре 2020 года мы анонсировали индикативную сеть станций ЛУН Город Air. Только в Киеве сейчас она насчитывает более 80-ти станций. Ценно, что мы не просто делаем замеры. Мы в режиме реального времени извещаем горожан через наши бесплатные сервисы – виджеты для телефонов и смарт-часов, чат-бот в Telegram, онлайн-карта. И радостно поделимся нашим опытом", – рассказал соучредитель ЛУН Андрей Мима.