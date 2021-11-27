В центре Киеве произошло нападение на известный бар, полиция открыла дело по факту хулиганства

В центре Киеве на Подоле произошло нападение на известный бар "Хвыльовый", уже второе за последний месяц, сообщили на официальной странице бара в Фейсбуке.

"В 18:39 ко входу в бар подошли 3 неизвестных и залили двух охранников слезоточивым газом. Сразу к воротам подбежали еще 12 незнакомых людей и забежали во двор "Хвильового". Охранников по спине и рукам били телескопическим дубинкам и препятствовали передвижению внутрь бара. В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда из еще 3 человек. Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начала выламываться. Посетители держали дверь, чтобы неизвестные не попали внутрь", - указано в сообщении.

В посте отмечается, что нападавшие использовали гомофобные и расистские высказывания.

При этом, на официальной странице полиции Киева в Фейсбуке указано, что по факту хулиганских действий в одном из баров столичного Подола следователи начали уголовное производство

"Группа молодых людей с помощью подручных средств разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь. После того, как у них этого не получилось, они прибегли к бегству. Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проводятся следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства этого события.

Кроме этого, правоохранители по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. Пока с ними общаются полицейские, которые устанавливают причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).