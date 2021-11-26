Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

Бывший начальник Главного управления разведки нарушением обороны Украины Василий Бурба хочет подать иск на президента Украины Владимира Зеленского за обвинение в разглашении секретной информации.

"Я вынужден с завтрашнего дня обратится в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не ко мне, торгует ли Бурба документами, информацией, это вопос доверия к нашим партнерам", - заявил Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", которая выходит на телеканале "Украина 24".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу заявил, что бывший начальник Главного управления разведки нарушением обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", чем закон. Более того, глава государства разрешил, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозой безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской ЧВК "Вагнер", которые "принимают активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской области в составе террористических организаций "ЛНР" и " ДНР".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию ЧВК "Вагнер". был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

17 ноября 2021 года был опубликован отчет компании "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

19 ноября 2021 г. начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016-2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. «вагнеровцев» в июле 2020 года президент Украины, чем ему сообщил глава президента президента Андрей Ермак.