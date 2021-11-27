События

07:00 27.11.2021

27 ноября: Какой сегодня день

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27 ноября: Какой сегодня день

Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, геноцида против Украинского народа, результат специально организованного коммунистическим руководством искусственного голода в 1932-1933 годах, повлекший гибель миллионов людей.

Согласно Конвенции ООН "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него" от 9 декабря 1948 г., геноцидом считаются умышленные действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических, расовых или религиозных групп путем убийства членов этой группы; нанесение им тяжких телесных или психических повреждений; умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение группы; действия, рассчитанные на предотвращение рождения детей в среде группы; насильственная передача детей данной группы другой группе.

Усмирение голодом стало инструментом закрепления власти сталинского режима, ликвидации слоев украинских крестьян-хозяев и превращения их в бесправных колхозников, а вместе с тем – искоренения в Украине социальных основ независимости, то есть социальной основы украинской нации. Это преступление было тщательно продумано, задействованы многочисленные механизмы его реализации: через многочисленные налоги и сборы, нереальные хлебозаготовительные планы и обыски у украинских крестьян отбирали продукты, был запрещен выезд из населенного пункта с ноября 1932 года (так называемый режим “черных досок”) и охваченной голодом республики с начала 1933-го, что лишало людей последних надежд на спасение.

Голодомор стал причиной гибели миллионов украинцев на территории Украины и Кубани, нанес непоправимый удар по ментальности и культуре, прервал связь поколений. Самой уязвимой категорией жертв Голодомора стали дети.

Согласно исследованиям украинских демографов, в то время умерли более 1,5 млн. мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет.

Церковный праздник

27 ноября православная церковь чтит память святого апостола Филиппа. Его считают самым молодым учеником Христа. Он занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия в Скифии и Фригии. Люди чтили святого апостола еще при его жизни, ведь он умел творить настоящие чудеса. Например, известен случай, когда Филипп воскресил из мёртвых младенца.

Присоединился к христианству Филипп после того, как увидел воскресение Христа. Он сразу пошел в народ, рассказывать об Иисусе и исцелять больных. Часто его спасали от рук еретиков и жестоких правителей только слово Божие и подлинная вера.

Вместе с Варфоломеем святой Филипп исцелил в Иераполисе многих людей. Среди них была жена анфипата, которую укусила ядовитая змея. После чуда женщина поверила во Христа и рассказала обо всем мужу. Анфипат испугался, что вера будет распространяться по городу и потому велел сжечь жилище, где проживали святые. Умер Филипп в страшных муках, а на месте его смерти выросла виноградная лоза.

Именно 27 ноября начинается Рождественский пост. В этот день люди обязательно шли в церковь, а после – раздавали милостыню беднякам. Незамужней девушке нужно было 27 ноября помолиться, чтобы выйти замуж уже в следующем году.

События этого дня:

1893 - Во Львове состоялась премьера пьесы Иван Франко "Украденное счастье", постановку осуществил Кость Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного. Анну играла Антонина Осиповичева.

1895 - Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии.

1897 - Ввели в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод - одно из старейших металлургических предприятий Украины.

1918 — Состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А. Крымский.

1928 - В Одесском округе создана первая в СССР машинно-тракторная станция.

1937 - В возрасте 73 лет "народный патриарх" митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору "тройки" НКВД.

1943 - Битва подразделений УПА с 2 дивизиями вермахта в Черном лесу.

1952 - В свой первый рейс отправился львовский троллейбус.

2004 — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признала результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными. За принятие такого решения проголосовали 323 депутата.

Именины: Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Порифий, Александр, Гаврило, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна.

 

 

 

Теги: #церковный_праздник #этот_день #голодомор
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