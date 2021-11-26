Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией с присутствием войск РФ близ Украины и, вероятно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это очень вероятно", - цитируют американские СМИ ответ Байдена на вопрос, будут ли у него такие контакты.

Говоря о ситуации в районе Украины, Байден заявил: "Я обеспокоен". Также он напомнил, что выступает за территориальную целостность Украины.