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23:08 26.11.2021

Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

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Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией с присутствием войск РФ близ Украины и, вероятно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это очень вероятно", - цитируют американские СМИ ответ Байдена на вопрос, будут ли у него такие контакты.

Говоря о ситуации в районе Украины, Байден заявил: "Я обеспокоен". Также он напомнил, что выступает за территориальную целостность Украины.

Теги: #сша #зеленский #байден #путин
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