"Вагнергейт" усилил доверие к разведывательным органам Украины – нардеп Фриз

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз убеждена, что ситуация, связанная со спецоперацией по задержанию наемников частной военной компания "Вагнер", усилила доверие украинцев к ответственным разведывательным органам.

"Относительно операции: план мероприятий, как следует из опубликованных документов, был утвержден министром обороны Зеленского - господином Тараном, так что Зеленский с самого начала должен был быть в курсе такого масштаба операции, санкционированной представителем его правительства. Не понимаю смысла обсуждать сейчас гипотетические сценарии развития событий в согласованной отмененной операции", – сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

В этом случае, по мнению парламентария, публичному обсуждению подлежит "факт лжи главы государства по факту подготовки операции, отсутствие координации операции на стадии реализации, а также, и это главное, дистанцирование Зеленского от нее после того, как она стала скомпрометирована".

"Ведь президент должен был приложить усилия для минимизации рисков для государства, оперативного состава разведки и прикрытия лиц, участвовавших в его подготовке и реализации. В медийном контексте Зеленский проиграл, ведь по самой должности его реакция на "вагнергейт" свидетельствует о приоритете личных рейтингов и популярности интересов государства и безопасности личного состава Вооруженных сил. Убеждена, что вагнергейт, напротив, добавил доверие к разведывательным органам Украины", – подчеркнула Фриз.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу заявил, что бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", чем нарушает законодательство. Более того глава государства подчеркнул, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозами безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской ЧВК "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

17 ноября 2021 года был опубликован отчет компании "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

19 ноября 2021 начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.