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22:58 26.11.2021

Разумков планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

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Разумков планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует взять участие в следующих президентских и парламентских выборах.

"Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я тоже буду принимать участие…И в президентских, и в парламентских", - заявил Разумков, отвечая на вопрос журналиста во время программы "Свобода слова с Савиком Шустером", которая выходит на телеканале "Украина 24".

Теги: #разумков #выборы
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