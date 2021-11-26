Разумков планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует взять участие в следующих президентских и парламентских выборах.

"Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я тоже буду принимать участие…И в президентских, и в парламентских", - заявил Разумков, отвечая на вопрос журналиста во время программы "Свобода слова с Савиком Шустером", которая выходит на телеканале "Украина 24".