Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что Офис президента Украины может воспользоваться темой якобы готовящегося государственного переворота для проведения переговоров с представителями Российской Федерации без координации соответствующих действий с международными партнерами.

"На мой взгляд, на фоне темы переворота Банковая попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами", – сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

При этом парламентарий отметила, что обвинения в адрес бизнесмена Рината Ахметова касательно его якобы возможной причастности к подготовке госпереворота после того, как несколько недель до этого медиа обсуждали резкое ухудшение его отношений с Зеленским, – это "повод применить санкции против телеканала, к которому имеет отношение Ахметов, и давление на его бизнес-активы".

"Для меня тревожным сигналом было то, что заявление Зеленского о госперевороте появилось сразу после предупреждения Патрушева в недавнем интервью (в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что из-за внутренних экономических проблем миллионы украинцев могут стать беженцами – ИФ). Понятно, что истории с госпереворотами обычно появляются для остановки падения рейтингов, объединения электорального ядра, а также – как повод для расправы с оппозиционными силами в странах Азии и Африки. В целях концентрации власти президента и его узурпации", – добавила она.

В контексте заявления Патрушева, считает Фриз, окружение Зеленского вместе с Кремлем подталкивают гаранта Конституции Украины к действиям по дестабилизации ситуации в государстве, в частности, из-за запугивания его и побуждения к авторитаризму. Нардеп убеждена, что именно действия Зеленского и его Офиса являются "основой угрозы государству".

Вместе с тем Фриз напомнила, что аналогичную "игру Кремля" можно было увидеть в Средней Азии, где Москва всячески запугивала местное руководство, чтобы заставить их действовать по своему плану.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах России по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь бизнесмен Ринат Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-то госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.