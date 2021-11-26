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21:33 26.11.2021

Ляшко: при нынешнем уровне вакцинации в Украине говорить о целесообразности бустерной дозы преждевременно

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Ляшко: при нынешнем уровне вакцинации в Украине говорить о целесообразности бустерной дозы преждевременно

При нынешнем уровне вакцинации от COVID-19 в Украине говорить о целесообразности введения третьей (бустерной) дозы преждевременно, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим, что уровень охвата первыми прививками — 42% взрослого населения в Украине, мы говорим о преждевременности введения бустерной дозы, поскольку количество людей, которые сегодня прошли и имеют иммунитет более шести месяцев, пока еще минимально... Как минимум мы должны достигнуть 50% населения, провакцинированного по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - сказал Ляшко на брифинге в Харькове в пятницу вечером.

Он также отметил, что хотя национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Минздраву начать процесс введения бустерной дозы, Всемирная организация здравоохранения считает это преждевременным.

"Наша национальная техническая группа экспертов уже рассмотрела вопрос о целесообразности введения бустерной дозы и рекомендовала Минздраву начать этот процесс. В то же время мы сегодня видим заявление Всемирной организации здравоохранения о преждевременности введения бустерных доз, поскольку бустерная доза - это дополнительная персональная защита конкретного человека, который получает эту дозу. Мы говорим о том, что мы сегодня должны защитить как можно больше людей. Поэтому наш приоритет - провакцинировать как можно больше людей хотя бы первой дозой, затем получить вторую дозу", - сказал Ляшко.

Теги: #вакцинация #доза #бустерная
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