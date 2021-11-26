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21:16 26.11.2021

Поставка в Украину 50 тыс. флаконов Ремдесивира ожидается до 15 декабря - министр здравоохранения

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Поставка в Украину 50 тыс. флаконов Ремдесивира ожидается до 15 декабря - министр здравоохранения

До 15 декабря в Украину должна быть поставлена новая партия Ремдесивира, который используется для лечения больных COVID-19.

"Государство закупило "Ремдесивир" и отдало его в регионы. Мы увидели, что в эту волну значительно возросло потребление Ремдесивира по сравнению с той волной, которая была весной. Это оперативно обязало нас сделать дополнительные закупки, сейчас они будут проведены… По заключенному договору до 15 декабря ожидается поставка еще 50 тысяч флаконов, которые будут распределены в регионы", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Харькове в пятницу вечером.

Он сообщил также, что ведется работа по поставке в Украину инновационных антиковидных препаратов.

"Мы работаем над тем, чтобы поставили в Украину инновационные препараты, которые разработаны непосредственно для лечения ковида. В среду Кабинет министров принял постановление, где в номенклатуру для закупок включены два препарата прямого действия... У нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только эти компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они поступят одними из первых", - сказал Ляшко.

Теги: #ковид #лекарство #поставка
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