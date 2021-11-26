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21:10 26.11.2021

США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

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США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

Ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи заявил в пятницу, что в стране в срочном порядке изучают информацию о новом штамме коронавируса COVID-19, сообщает газета The Hill.

"Прямо сейчас мы собираем информацию вместе с нашими южноафриканскими коллегами, чтобы добиться того, чтобы напрямую изучить его (штамм - ИФ)", - сказал он.

Фаучи указал, что эта работа проводится "срочным образом".

"После тестирования мы точно будем знать, может ли он обходить те антитела, которые у нас формируются от вируса, например, при вакцинации. Сейчас у нас нет ответа на этот вопрос, однако мы точно это выясним", - добавил специалист.

По его словам, в пятницу эксперты из США и ЮАР проведут встречу, в ходе которой будет обсуждаться молекулярный состав штамма.

"Когда у нас будет информации, мы будем принимать решения", - добавил Фаучи.

Также он отметил, что у американской стороны пока нет данных о том, что штамм уже мог начать распространяться в США.

Штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Теги: #сша #изучение #вакцина #коронавирус
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