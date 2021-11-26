Введение COVID-пропусков в испанской Каталонии отложено из-за сбоя сайта правительства

Власти Каталонии отложили на несколько дней введение системы COVID-пропусков в общественные места после того, как сотни тысяч человек начали скачивать их с сайта правительства и это привело к перегрузке и сбою его работы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Теперь COVID-пропуска каталонцы должны будут предъявлять в барах, ресторанах и в спортзалах с 29 ноября.

Система входа по сертификату должна была заработать с пятницы, свои пропуска успели скачать за последние четыре дня более 700 тыс. человек.

Аналогичные требования для входа в рестораны действуют с пятницы в испанской Галисии, а в Арагоне и на Балеарских островах сертификаты необходимо будет предъявить на входе в ночные клубы.

В Испании коронавирус выявили с начала пандемии у более чем 5,1 млн человек, скончались 87,9 тыс. человек.