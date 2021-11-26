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19:16 26.11.2021

США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

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США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

США не исключают никаких действий в ответ на "мощную и необычную" военную активность России на границе с Украиной, заявили в пятницу в госдепе США.

"Рассматриваются все варианты. У нас есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов", - сказала помощник главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Она добавила, что "мощное и нетипичное" наращивание Россией своих сил близ границы с Украиной будет обсуждаться на встрече глав МИД стран-членов НАТО на следующей неделе.

"Теперь альянсу предстоит решить, какие дальнейшие шаги НАТО хочет сделать", - указала Донфрид.

Встреча НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Теги: #госдеп #сша #россия #украина
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