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18:02 26.11.2021

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого", когда та пыталась задать вопрос - ТВ

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Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого", когда та пыталась задать вопрос - ТВ

Сотрудники Управления государственной охраны сбили с ног журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу после того, как она попыталась задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Представители УГО толкнули на капот автомобиля, после этого меня повалили на землю", - рассказала журналистка, сообщает "Прямой" в телеграмм.

Пресс-конференция Зеленского началась в 12.00 в пятницу и продолжалась 5 с половиной часов.

 

Теги: #журналистка #инцидент #охрана
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