Tesla не хочет субсидий на завод в Берлине, построит предприятие своими силами

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отозвал запрос на получение субсидии от германских властей на строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей на востоке Берлина, сообщил официальный представитель журналистам в пятницу.

В качестве причины для принятия такого решения называется отказ основателя компании Илона Маска принимать государственные субсидии.

"Позиция Tesla всегда заключалась в том, что все субсидии должны быть отменены. И это должно среди прочего касаться компаний в нефтегазовом секторе. Но правительства, по какой-то причине, не хотят этого делать", - написал Маск в своем Twitter.

Компания не озвучивала конкретную сумму, запрашиваемую у германского правительства. Но многие эксперты полагали, что она могла составлять порядка 1,14 млрд евро.

Tesla отметила, что все еще планирует построить завод по производству новых и переработке старых аккумуляторов на своем промышленном объекте неподалеку от аэропорта Берлин-Бранденбург. Согласно оценке министерства экономики Германии, компания инвестирует в этот проект порядка 5 млрд евро.

Котировки акций Tesla снижаются на 2,2% в ходе торгов в пятницу.