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17:26 26.11.2021

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

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Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот - сплошная ложь, сообщил бизнесмен Ринат Ахметов.

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - передала слова бизнесмена агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.

Ранее президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова якобы втягивает его в "войну против Украины и ее президента".

Теги: #ахметов #зеленский #опровержение
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