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17:16 26.11.2021

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

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Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое высказывание относительно возможного госпереворота, подчеркнув, что ни о каком путче речи быть не может.

"К военным это не имеет никакого отношения… уверен, что нет, у нас серьезная армия… я знаю, что они меня уважают, они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами. …Я сказал, что есть информация (о возможной подготовке к госперевороту – ИФ) от агентуры … есть аудиодорожка с обсуждением этого вопроса с вовлечением, человека, о котором я сказал (Ахметов – ИФ). Прежде всего, речь идет о финансовой поддержке. …Ни к какому путчу это не имеет никакого отношения", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве, уточняя информацию о возможном перевороте в связи с тем, что ряд иностранных СМИ подали эту новость, используя слово "путч", то есть при участии военных.

При этом Зеленский заверил: "Наша армия – не путчисты, они этим не занимаются. Они с народом".

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции сообщил, что по агентурным данным в Украине мог готовиться государственный переворот 1 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Теги: #зеленский #госпереворот
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