Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы в обеих странах

Главы МИД стран НАТО на следующей неделе в Риге обсудят с коллегами из Грузии и Украины ситуацию в Черном море и процесс украинских и грузинских реформ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим ситуацию с безопасностью в черноморском регионе... Мы наблюдали рост напряженности и агрессивные действия России против Украины, поэтому обсудить вместе с этими ключевыми партнерами ситуацию в Черном море сейчас будет очень своевременно и крайне важно", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек также отметил, что на встрече планируется обсудить реформы, которые могут быть проведены в обеих странах. Он отметил, что эти реформы важны, вне зависимости от того, будут ли обе страны в будущем членами НАТО.

"Также мы сфокусированы на усилиях по проведению реформ. Я думаю, для обеих этих стран важно оставаться нацеленными на реформы, проводить реформы, бороться с коррупцией, модернизировать их структуры обороны и безопасности", - сообщил Столтенберг. Он добавил, что проведение этих реформ важно не только потому, что приближает Грузию к членству в альянсе, но и потому, что они важны сами по себе и делают Грузию и Украину сильнее.

Столтенберг отметил, что с нетерпением ожидает грядущей встречи с главами МИД Грузии и Украины, а также считает обе страны ценными партнерами альянса.