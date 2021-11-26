События

17:06 26.11.2021

Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

2 мин читать
Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает необходимым в настоящее время продвигать вопрос переходного правосудия, поскольку принятие соответствующего закона приведет к эскалации ситуации на Донбассе и не встретит поддержки союзников Украины.

"Я считаю, что мы на сегодня относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но что касается меня, я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков намного больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения", сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

Он добавил, что откровенно об этом говорит с лидерами Европы и США.

"То есть, это не игрушки, что мы хотим, и это правильно и т.д. Мы не сами в этой игре. И здесь не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна, мы считаем и слушаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации, и потому пока что на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники, которые полностью поддерживают Украину, и на нашей стороне, в вопросах оккупации Крыма со стороны России или в вопросах войны на Востоке", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что считает, что "это вопрос не сегодняшнего дня".

"Я так считаю, потому что одна история "нам сложно в переговорных процессах", а другая история "мы точно одни в них", - указал Зеленский.

Теги: #зеленский #правосудие #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 26.11.2021
Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

17:26 26.11.2021
Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

17:16 26.11.2021
Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

16:32 26.11.2021
Зеленский анонсировал программу термомодернизации на 100 млрд грн для подготовки к возможному прекращению транзита газа из РФ в 2025 г.

Зеленский анонсировал программу термомодернизации на 100 млрд грн для подготовки к возможному прекращению транзита газа из РФ в 2025 г.

16:19 26.11.2021
Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

15:33 26.11.2021
Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

15:31 26.11.2021
Зеленский ожидает от нового правительства Германии максимального давления на РФ для прекращения конфликта на Донбассе

Зеленский ожидает от нового правительства Германии максимального давления на РФ для прекращения конфликта на Донбассе

14:44 26.11.2021
Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

14:26 26.11.2021
Зеленский: я не участвую в работе "Квартала 95", меня это не интересует

Зеленский: я не участвую в работе "Квартала 95", меня это не интересует

13:32 26.11.2021
Вопрос раздела "Укрнафты" не решен, денег платить Коломойскому нет – Зеленский

Вопрос раздела "Укрнафты" не решен, денег платить Коломойскому нет – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого", когда та пыталась задать вопрос - ТВ

Tesla не хочет субсидий на завод в Берлине, построит предприятие своими силами

Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы в обеих странах

Зеленский сообщил о дополнительной охране АЭС

Конфликта интересов между Ермаком и Татаровым нет – Зеленский

Бельгия стала первой европейской страной, где обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Самолет с главой МИД Швейцарии из-за технических проблем сел в Новосибирске

В Украине на выходных будет тепло и дождливо, в Карпатах пройдет мокрый снег

Франция будет настаивать на проведении саммита "Нормандской четверки" с новым канцлером Германии - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА