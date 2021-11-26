Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает необходимым в настоящее время продвигать вопрос переходного правосудия, поскольку принятие соответствующего закона приведет к эскалации ситуации на Донбассе и не встретит поддержки союзников Украины.

"Я считаю, что мы на сегодня относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но что касается меня, я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков намного больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения", сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

Он добавил, что откровенно об этом говорит с лидерами Европы и США.

"То есть, это не игрушки, что мы хотим, и это правильно и т.д. Мы не сами в этой игре. И здесь не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна, мы считаем и слушаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации, и потому пока что на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники, которые полностью поддерживают Украину, и на нашей стороне, в вопросах оккупации Крыма со стороны России или в вопросах войны на Востоке", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что считает, что "это вопрос не сегодняшнего дня".

"Я так считаю, потому что одна история "нам сложно в переговорных процессах", а другая история "мы точно одни в них", - указал Зеленский.