Зеленский сообщил о дополнительной охране АЭС

Украина внедрила дополнительные охранные мероприятия на атомных станциях во избежание вмешательства в их работу с целью дестабилизации, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

"У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал. 13 блоков из 15 работают. Очень стильно работают. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, скажу вам честно, Потому что знаем – сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине", – сказал Зеленский во время пресс-марафона в Киеве в пятницу.

"Для нас главное, чтобы не было отключений", – отметил глава государства.