События

16:57 26.11.2021

Зеленский сообщил о дополнительной охране АЭС

1 мин читать
Зеленский сообщил о дополнительной охране АЭС

Украина внедрила дополнительные охранные мероприятия на атомных станциях во избежание вмешательства в их работу с целью дестабилизации, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

"У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал. 13 блоков из 15 работают. Очень стильно работают. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, скажу вам честно, Потому что знаем – сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине", – сказал Зеленский во время пресс-марафона в Киеве в пятницу.

"Для нас главное, чтобы не было отключений", – отметил глава государства.

Теги: #аэс #охрана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 16.11.2021
Защитники природы просят президента сделать шаг для достижения климатической стабильности

Защитники природы просят президента сделать шаг для достижения климатической стабильности

20:18 12.11.2021
Ровенская АЭС подключила 3-й блок к энергосистеме

Ровенская АЭС подключила 3-й блок к энергосистеме

10:17 11.11.2021
Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

12:05 05.11.2021
ЕК подготовила критерии признания газовых станций экологичными - СМИ

ЕК подготовила критерии признания газовых станций экологичными - СМИ

16:50 21.10.2021
Чиновники Киевской муниципальной охраны разоблачены на масштабной коррупции - СБУ

Чиновники Киевской муниципальной охраны разоблачены на масштабной коррупции - СБУ

19:28 19.10.2021
"Энергоатом" в рамках меморандума с Westinghouse о строительстве энергоблоков подготовил межправсоглашение между Украиной и США

"Энергоатом" в рамках меморандума с Westinghouse о строительстве энергоблоков подготовил межправсоглашение между Украиной и США

19:40 29.09.2021
Минэнерго увеличило прогноз выработки э/э АЭС до конца 2021г на 4%

Минэнерго увеличило прогноз выработки э/э АЭС до конца 2021г на 4%

14:39 24.09.2021
Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

22:56 17.09.2021
Разумков рассказал о замене его охраны

Разумков рассказал о замене его охраны

18:12 31.08.2021
"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

Ряд стран мира ужесточает правила въезда с юга Африки на фоне распространения нового штамма COVID-19

Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Конфликта интересов между Ермаком и Татаровым нет – Зеленский

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

Бельгия стала первой европейской страной, где обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Самолет с главой МИД Швейцарии из-за технических проблем сел в Новосибирске

В Украине на выходных будет тепло и дождливо, в Карпатах пройдет мокрый снег

Франция будет настаивать на проведении саммита "Нормандской четверки" с новым канцлером Германии - Зеленский

ABHG представит проект развлекательного комплекса в парке "Муромец" в Киеве на выставке MIPIM в Каннах

Количество военных РФ на границе с Украиной меньше, чем весной - Зеленский

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА