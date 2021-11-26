Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что должен был занимать более активную позицию в рамках договоренностей с РФ.

"Это мои глобальные ошибки, они есть. И не только. Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

"Я уверен, что это поправимо. Просто вопрос решения некоторых (проблем – ИФ) по-спринтерски, а есть решение проблем по-стайерски. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную", - добавил он.