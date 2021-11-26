Самолет с главой МИД Швейцарии из-за технических проблем сел в Новосибирске

Самолет Falcon 900EX с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту сел в "Домодедово", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет штатно приземлился в деловом секторе аэропорта", - сказал источник.

По его словам, вылет самолета запланирован на субботу.

Ранее в пятницу источник сообщил, что самолет с главой МИД Швейцарии по дороге в КНР незапланированно сел в Новосибирске из-за технических проблем, а затем вылетел в Москву для полного устранения неисправностей.

По его словам, ремонт самолета может занять сутки. "Самолет будут диагностировать и ремонтировать. По регламенту - это сутки", - сказал источник.