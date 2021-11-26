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15:09 26.11.2021

В Украине на выходных будет тепло и дождливо, в Карпатах пройдет мокрый снег

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В Украине на выходных будет тепло и дождливо, в Карпатах пройдет мокрый снег

В Украине в ближайшие дни погоду будет определять влажная умеренно теплая воздушная масса, которая будет перемещаться с Балкан через территорию страны на северо-восток в сопровождении порывистого ветра, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 27 ноября, ночью в Украине, кроме восточных областей, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях ожидаются умеренные дожди, на остальной территории местами небольшие дожди.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях 0-5° мороза, днем 6-11° тепла, в южных областях до 15° тепла; в Карпатах мокрый снег и дождь, температура в течение суток около 0°.

В Киеве –в ночь на субботу умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

В воскресенье, 28 ноября, в западных, днем и в южных областях умеренные дожди; на остальной территории Украины без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 9-14°; в западных и северных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Карпатах временами мокрый снег, температура воздуха ночью и днём от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ночью, утром слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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