ABHG представит проект развлекательного комплекса в парке "Муромец" в Киеве на выставке MIPIM в Каннах

ArtBuild Hotel Group (ABHG) разработала концепцию многофункционального развлекательного проекта в формате City Entertainment Resort для участка в парке "Муромец" в Киеве, планирует представить проект на международных выставках MIPIM и MAPIC в Каннах в 2021 году.

"Сегодня в Киеве нет места, в котором можно одновременно проводить спортивные и культурные мероприятия, отдыхать и просто активно проводить досуг. City Entertainment Resort станет первым в Украине масштабным проектом "города развлечений и отдыха", в котором разместятся отели, SPA-центр, казино, концертный зал, яхт-клуб, ночной клуб, кабаре, рестораны, парк и другие элементы инфраструктуры. Я убежден, что этот проект станет новой точкой притяжения не только на карте Украины, но и целого мира. Но главное – его реализация позволит создать тысячи рабочих мест украинцев и даст толчок к экономическому процветанию Украины", – рассказал "Интерфакс-Украина" Андрей Войтко, основатель и CEO группы компаний AVG, которая занималась разработкой эскизного проекта, дизайн-концепта фасадов и визуализацией проекта.

Как сообщила компания, при разработке концепции использовался опыт подобных отельно-развлекательных проектов в Сингапуре, Сеуле, Лас-Вегасе, Шанхае, Дубаи, Монако и др.

Согласно проекту, на участке площадью 2,51 га разместятся два здания, парковая зона, причалы, вертолетную площадку Общая площадь проекта составит 78 тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса включает гостиницу, SPA-центр с панорамным бассейном, концертный зал, казино, театр развлечений и кабаре. Кроме того, проект включает яхт-клуб, пляжно-прогулочный пирс, пешеходные и прогулочные дорожки на воде.

Концепция предусматривает открытую для всех посетителей парковую зону и песчаную прибрежную полосу, благоустройство около 7,1 га зеленых территорий.

"Мы выбрали нестандартную архитектуру с футуристическими формами. Среди изюминок архитектурной составляющей будут не только формы зданий, но и отдельные детали: водопад, ниспадающий с пятого этажа основного здания в открытый бассейн пляжного клуба, "зеленые" террасы на эксплуатируемых крышах, "чаша" панорамного бассейна", – сообщили в ABHG.

ArtBuild Hotel Group (ABHG) – международная группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются гостиничный консалтинг, fee-девелопмент, дизайн фасадов и интерьеров отелей, оснащение гостиниц, аудит объектов и др. Офисы материнской компании расположены в Филадельфии (США) и Киеве. Основная деятельность группы направлена на рынки Украины, стран СНГ, Европы и США.