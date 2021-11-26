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14:47 26.11.2021

Количество военных РФ на границе с Украиной меньше, чем весной - Зеленский

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Количество военных РФ на границе с Украиной меньше, чем весной - Зеленский

На сегодняшний день на границе с Украиной сконцентрировано меньше российских военных, чем было весной, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нет, я считаю, что ситуация точно не хуже, чем она была весной. Я считаю, что количество военных там сейчас меньше, я считаю, что их больше, чем момент прекращения огня, о котором мы договаривались, это мы видим, их больше. Мы видим очень часто ротации. То есть, это именно для того, чтобы показывать нам, показывать информационно, показывать и для спутника и других разведданных, что идет накопление. Мы видим также иногда увеличение техники, технику привезли, а потом отошли, то есть, чтобы видели, что накопление техники идет также. Потому такие риски есть", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Теги: #рф #военные #граница
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