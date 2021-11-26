Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президенту РФ Владимиру Путину следует публично заявить о том, что Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину.

"От россиян мы слышим "ну чего-то не хватает для встречи", а я считаю, что если они не думают об эскалации… когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы это точно знаем, мы защищаем свою страну, то россияне, президент РФ тоже должен публично сказать, что "мы не планируем…", что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, что это сейчас было бы важно… Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабное вторжение в Украину", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.