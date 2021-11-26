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14:26 26.11.2021

Зеленский: я не участвую в работе "Квартала 95", меня это не интересует

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Зеленский: я не участвую в работе "Квартала 95", меня это не интересует

Президент Украины Владимир Зеленский не интересуется деятельностью студии "Квартал 95".

"Я вышел из компании. Бренды, которые мне принадлежат, "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и так далее, – да, у меня есть права на эти бренды. … Я не участвую ни в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует. У меня большая любовь к ребятам из "Вечернего квартала", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Комментируя просьбу журналистов дать оценку, почему продукция "Квартала 95" демонстрируется на российских телеканалах, глава государства сказал: "Со шведами студия "Квартал 95" заключила договор, мне кажется, лет за 10 до начала войны. Это был наш, тогда еще наш, эксклюзивный партнер. … Они продают товар студии "Квартал 95" в 40 стран. Вот что происходило и происходит".

Теги: #зеленский #квартал_95
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