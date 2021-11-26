В Кремле опровергли информацию о планах РФ по участию в госперевороте в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах России по участию в госперевороте в Украине.

Прокомментировать слова Зеленского о подготовке госпереворота в Украине "с участием России" журналисты попросили Пескова в ходе общения с ним в пятницу.

"У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал Песков.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота.

"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

"У нас есть агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины. Скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - сказал президент.