События

13:54 26.11.2021

Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации - премьер

2 мин читать
Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации - премьер

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 из южноафриканского региона представляет крайне серьезный вызов для Израиля, заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет в пятницу.

"(Израиль - ИФ) находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовым и работать неустанно", - приводит издание "Джерузалем пост" слова премьера.

Он напомнил, что несколько недель назад Израиль проводил учения "Omega", в ходе которых проверялась готовность органов власти отразить новую массовую вспышку COVID-19. Однако, по словам премьера, тогда подобный сценарий представлялся "несколько далеким".

Премьер подчеркнул, что новый штамм вируса является крайне заразным и что Израиль контактирует с ЮАР по поводу этой угрозы. Он добавил, что всей полноты информации пока нет, однако в ближайшие дни Израиль должен получить данные о том, преодолевает ли штамм иммунную защиту, насколько он летален, как влияет на детей.

Вариант B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Всего в Израиле зафиксирован один случай штамма B.1.1.529, еще двое путешественников подозреваются в заражении этим штаммом, однако их анализы находятся в процессе обработки. "Джерузалем пост" подчеркивает, что все трое были вакцинированы, и власти в данный момент перепроверяют этот факт.

Премьер Беннет накануне объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих стран запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы.

Теги: #covid_19 #штамм #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 26.11.2021
Ряд стран мира ужесточает правила въезда с юга Африки на фоне распространения нового штамма COVID-19

Ряд стран мира ужесточает правила въезда с юга Африки на фоне распространения нового штамма COVID-19

11:34 26.11.2021
К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

11:16 26.11.2021
Германия ужесточит правила въезда из ЮАР из-за распространения там опасных штаммов коронавируса

Германия ужесточит правила въезда из ЮАР из-за распространения там опасных штаммов коронавируса

10:46 26.11.2021
Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

10:04 26.11.2021
Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

06:41 26.11.2021
Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

20:38 25.11.2021
ВОЗ пока не видит оснований беспокоиться по поводу найденного в ЮАР штамма COVID-19, собирает о нем информацию

ВОЗ пока не видит оснований беспокоиться по поводу найденного в ЮАР штамма COVID-19, собирает о нем информацию

18:55 22.11.2021
Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

18:10 22.11.2021
Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

17:44 22.11.2021
Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений

Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

Ряд стран мира ужесточает правила въезда с юга Африки на фоне распространения нового штамма COVID-19

Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы Офиса президента

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Украина готова к любой эскалации со стороны РФ - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

ABHG представит проект развлекательного комплекса в парке "Муромец" в Киеве на выставке MIPIM в Каннах

Количество военных РФ на границе с Украиной меньше, чем весной - Зеленский

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

Дорожники в Хмельницкой области начали ремонт трассы Волочиск - Подволочиск

Зеленский: я не участвую в работе "Квартала 95", меня это не интересует

В Кремле опровергли информацию о планах РФ по участию в госперевороте в Украине

Демченко не подписывал "харьковские соглашения" на должности замглавы МИД - Зеленский

Зеленский отрицает давление со стороны Офиса президента на Раду

Зеленский: Украина была втянута в операцию с вагнеровцами, а Бурба намеревался вовлечь Украину в скандал с Турцией

Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА