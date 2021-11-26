Зеленский: Украина была втянута в операцию с вагнеровцами, а Бурба намеревался вовлечь Украину в скандал с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозами безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине.

Говоря о "вагнергейте" на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве, президент рассказал: "Приходит товарищ Бурба и говорит, вот такая-то ситуация, а я ему говорю – я знаю, вы уже говорили, что есть несколько направлений, там 20 планов разрабатываются, но должны быть все детали. И рассказывает (Бурба – ИФ), что он предлагает".

В этом контексте Зеленский продолжил: "У меня был один вопрос (к Бурбе – ИФ), и я ему прямо его задал: турецкие авиалинии, Эрдоган должен знать? Нет. Я не хочу вдаваться в подробности, я не верю, что это наша операция, у меня ощущение, что нас втягивают. И я говорю – я хочу знать, самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями, там будут обычные люди, там будут граждане Турции... А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет, и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос – а если боевики захватят этот самолет? Такое может быть? Может, отвечает он мне. А скажите мне, пожалуйста, может ли быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут? Может, и это даже лучше, и мы обвиним в этом других".

Президент вновь подчеркнул, что он указал Бурбе, что это не украинская операция и она не была детально продумана.

"И я сказал – я считаю, что это не наша операция, она не продумана детально. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если не пострадают люди", - объяснил он.

"Когда он (Бурба – ИФ) вышел, я сказал, что после Америки он хочет поссорить меня и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. И Эрдоган никогда бы нам этого не простил", - заявил глава государства.

При этом он добавил: "Поэтому я и говорил "мы не проводили эту операцию, нас втянули". Так и было, потому что не самолетом, а автобусом они заехали в Минск, и их поселили в резиденцию или санаторий возле Лукашенко. И когда он (Бурба – ИФ) понял, что его идеи хлопнутые и расколотые Россией, он решил слить эту информацию, и мы понимаем через кого, в СМИ. И он её слил. Вот и вся история, и я больше не хотел встречаться с этим человеком, который не является разведчиком нашего государства".