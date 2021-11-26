Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять руководителя Офиса президент Андрея Ермака.

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президент, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко – ИФ) он не нравится", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "руководство разных государств, главы Аппаратов разных президентов".

Он напомнил, что Ермак возвращал в Украину незаконно удерживаемых РФ людей.

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, я считаю, очень важные операции. Больше 100 людей были возвращены после нашей Нормандской встречи", - отметил он.