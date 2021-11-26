Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя Специализированной антикоррцпционной прокуратуры (САП) до конца текущего года.

"Я знаю, что ко мне обращались наши Западные партнеры, я имею в виду послы, они видят, что мы продвигаемся вперед. Я правда очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП, я полностью это поддерживаю. Я знаю там есть финалисты, а какое давление со стороны Офиса я не совсем понимаю", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.