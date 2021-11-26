Ермак будет в ближайшее время контактировать с администрацией РФ - Зеленский

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет в ближайшее время контактировать с администрацией России, будет телефонный звонок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я, кстати, ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера был Шарль Мишель, Ангела Меркель, и они хотят, чтобы мы начали вместе с ними общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.