Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по "вагнеровцам", это нарушение законодательства – Зеленский

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по "вагнеровцам", чем нарушает законодательство, заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Сейчас, когда все это (спецоперация по вагнеровцам – ИФ) в прошлом, я могу говорить про это. Потому что Бурба и другие говорят открыто про то, про что они не имеют права разглашать. Я считаю, что это нарушение законодательства – разглашение секретной информации", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Зеленский вновь заявил, что в операцию по "вагнеровцам" "мы были втянуты". "До этого я говорил, что это не наша операция и что мы были втянуты", - сказал он.

"Это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, уже завершилась", - сказал президент. По его словам, он намеревался уволить Бурбу, поскольку разведчики не очень хорошо о нем отзывались.

Зеленский заявил, что "скептически относится к этому человеку" и сообщил, что во время операции по разгону Майдана Бурба, будучи сотрудником СБУ, руководил блокированием транспорта. Несмотря на это, он занял должность руководителя разведки и остался на ней.

При этом президент заявил, что не располагал всей информацией о проведении операции по "вагнеровцам".

"Я попросил ежедневные доклады разведки … я получал это все, и мы делали выводы вместе. … Та информация, о которой мы с вами говорим ("вагнергейт" – ИФ) - никто никогда не докладывал. Да, была информация, что есть вагнеровцы, что готовятся разные вещи и что они бандиты … Общие были вещи. Но когда садились все разведчики, все представители, этой информации не было. Дальше – следующий шаг. Господин Бурба информированный, и мы получили информацию, что кому он передавал", - сказал президент.