События

13:20 26.11.2021

Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по "вагнеровцам", это нарушение законодательства – Зеленский

2 мин читать
Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по "вагнеровцам", это нарушение законодательства – Зеленский

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по "вагнеровцам", чем нарушает законодательство, заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Сейчас, когда все это (спецоперация по вагнеровцам – ИФ) в прошлом, я могу говорить про это. Потому что Бурба и другие говорят открыто про то, про что они не имеют права разглашать. Я считаю, что это нарушение законодательства – разглашение секретной информации", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Зеленский вновь заявил, что в операцию по "вагнеровцам" "мы были втянуты". "До этого я говорил, что это не наша операция и что мы были втянуты", - сказал он.

"Это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, уже завершилась", - сказал президент. По его словам, он намеревался уволить Бурбу, поскольку разведчики не очень хорошо о нем отзывались.

Зеленский заявил, что "скептически относится к этому человеку" и сообщил, что во время операции по разгону Майдана Бурба, будучи сотрудником СБУ, руководил блокированием транспорта. Несмотря на это, он занял должность руководителя разведки и остался на ней.

При этом президент заявил, что не располагал всей информацией о проведении операции по "вагнеровцам".

"Я попросил ежедневные доклады разведки … я получал это все, и мы делали выводы вместе. … Та информация, о которой мы с вами говорим ("вагнергейт" – ИФ) - никто никогда не докладывал. Да, была информация, что есть вагнеровцы, что готовятся разные вещи и что они бандиты … Общие были вещи. Но когда садились все разведчики, все представители, этой информации не было. Дальше – следующий шаг. Господин Бурба информированный, и мы получили информацию, что кому он передавал", - сказал президент.

Теги: #секретная_информация #бурба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:53 24.11.2021
В Винницкой области разоблачили служащего в/ч ВС ВСУ, незаконно собиравшего секретные сведения о боевой авиации

В Винницкой области разоблачили служащего в/ч ВС ВСУ, незаконно собиравшего секретные сведения о боевой авиации

10:29 19.11.2021
СБУ предотвратила возможность передачи спецслужбам РФ секретных данных о ракетных арсеналах Украины

СБУ предотвратила возможность передачи спецслужбам РФ секретных данных о ракетных арсеналах Украины

16:29 08.11.2021
В Харькове предотвращена утечка секретных документов иностранным спецслужбам, двое подозреваемых взяты под стражу

В Харькове предотвращена утечка секретных документов иностранным спецслужбам, двое подозреваемых взяты под стражу

16:45 20.09.2021
Безуглая прокомментировала информацию о возможном давлении на Бурбу и членов парламентской ВСК

Безуглая прокомментировала информацию о возможном давлении на Бурбу и членов парламентской ВСК

11:04 16.09.2021
ВСК Рады с усиленными мерами безопасности заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев"

ВСК Рады с усиленными мерами безопасности заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев"

18:54 14.09.2021
Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

17:24 13.09.2021
Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

18:45 19.08.2020
Дезинформация и домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред спецслужбам Украины – Василий Бурба

Дезинформация и домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред спецслужбам Украины – Василий Бурба

18:30 09.05.2019
В США бывший аналитик АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

В США бывший аналитик АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

10:37 14.03.2019
Разведка США продолжит поддержку ГУР Минобороны Украины

Разведка США продолжит поддержку ГУР Минобороны Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы Офиса президента

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Украина готова к любой эскалации со стороны РФ - Зеленский

В ГОСПЕРЕВОРОТЫ И УЧАСТИЕ В НИХ АХМЕТОВА НЕ ВЕРЮ, БЕЖАТЬ ИЗ СТРАНЫ НЕ БУДУ - ЗЕЛЕНСКИЙ

Окружение Рината Ахметова втягивает его в войну против Украины и ее президента – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы Офиса президента

Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца года

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Ермак будет в ближайшее время контактировать с администрацией РФ - Зеленский

Церемония прощания с Омельченко пройдет 29 ноября

Зеленский о деолигархизации: мы в начале большого процесса

Украина готова к любой эскалации со стороны РФ - Зеленский

В ГОСПЕРЕВОРОТЫ И УЧАСТИЕ В НИХ АХМЕТОВА НЕ ВЕРЮ, БЕЖАТЬ ИЗ СТРАНЫ НЕ БУДУ - ЗЕЛЕНСКИЙ

Окружение Рината Ахметова втягивает его в войну против Украины и ее президента – Зеленский

Мининфраструктуры: на развитие туризма в 2022г. выделят более 1,5 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА