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12:35 26.11.2021

Зеленский о деолигархизации: мы в начале большого процесса

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Зеленский о деолигархизации: мы в начале большого процесса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе деолигархизации Украина находится в начале большого процесса и "большой войны".

"Относительно деолигархизации, я считаю, что мы в начале большого процесса. И мы в прогрессе, и мы в большой войне относительно деолигархизации", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

По словам Зеленского, в вопросе деолигархизации у него "нет ничего личного".

"Я к большому бизнесу отношусь с уважением относительно рабочих мест. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и влиял на медиа, на политиков. Мне кажется, это очень важно", - добавил он.

Теги: #зеленский #деолигархизация
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