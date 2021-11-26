Украина готова к любой эскалации со стороны РФ - Зеленский

Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации со стороны РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с нескольких площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.