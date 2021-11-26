Мининфраструктуры: на развитие туризма в 2022г. выделят более 1,5 млрд грн

Более 1,5 млрд грн будет выделено на развитие туризма в Украине в 2022 году, тогда же стартует программа создания туристической инфраструктуры в национальных природных парках, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, средства будут направлены на разработку единой туристической навигации, развитие велотуризма, промоцию Украины на международном и внутреннем рынке, запуск новых международных авиарейсов, создание и развитие национальных природных парков.

"Сейчас мы начали работу над рядом пилотных проектов по созданию новых национальных природных парков. Это будут комплексные мероприятия: от обеспечения парков самым необходимым: паркингами, транспортной инфраструктурой, местами для отдыха, локациями для кемпинга, разработкой маршрутов – до создания айдентики парков и запуска их промокампаний", – сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, среди предложений пилотных проектов национальные природные парки "Святые горы", "Подольские Товтры", "Карпатский", "Голосеевский", "Сколевские Бескиды", "Джарылгачский", Карапатский биосферный заповедник.

Запуском и реализацией проектов туристической инфраструктуры будет заниматься созданное в октябре ГП "Украина туристическая" в подчинении Государственного агентства развития туризма Украины. Руководителем ГП является Сергей Походзяев.