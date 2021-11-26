Начался пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины"

В Киеве в одном из коворкингов проходит пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что пресс-марафон посвящен "экватору" каденции Зеленского на посту президента.

Пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начался в 12.00

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - сообщила накануне пресс-служба.