"Метинвест" расширил поставки кислорода еще тремя областями и довел число снабжаемых им больниц до 98

Предприятия группы "Метинвест" стабильно обеспечивают больницы страны кислородом для лечения больных коронавирусом и география поставок расширилась еще тремя регионами – Тернопольской, Ровенской и Волынской областями, теперь предприятия компании отгружают кислород в 98 медучреждений 17-ти областей Украины.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, чтобы помочь государству побороть пандемию, металлурги меткомбинатов "Азовсталь", ММК имени Ильича, "Запорожсталь" и Днепровского коксохимического завода ежесуточно производят и отгружают жизненно важный газ для лечения больных.

При этом уточняется, что с начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям 17 областей Украины, расширив географию поставок с 22 ноября тремя регионами – Тернопольской, Ровненской и Волынской области. Из них 339 тонн отгрузил ММК им. Ильича лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. Еще 241 тонн передал меткомбинат "Азовсталь" для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей.

"Меткомбинат "Азовсталь" в октябре приступил к отгрузке кислорода больницам страны для лечения ковидных больных. Компания выполняет договоренности с Министерством здравоохранения Украины – предприятия продолжают поставки кислорода по заявкам больниц, расширяя географию. Например, на выходных азовстальский кислород впервые передали центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок", - отметил директор по персоналу и администрации "Азовстали" группы "Метинвест" Иван Голтвенко, которого цитирует пресс-служба.

Ранее директор департамента регионального развития "Метинвеста" Александр Вишняков сообщал, что группа осуществляет поставки кислорода в больничные стационары до 100 тонн в сутки, то есть каждая четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест". И добавил, что с начала года всего было поставлено более 4 тыс. тонн кислорода, что делает "Метинвест" крупнейшим частным поставщиком кислорода.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".