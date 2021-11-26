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11:16 26.11.2021

Германия ужесточит правила въезда из ЮАР из-за распространения там опасных штаммов коронавируса

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Германия ужесточит правила въезда из ЮАР из-за распространения там опасных штаммов коронавируса

Германия в ночь на субботу ужесточит правила въезда в страну из ЮАР из-за распространения там опасных вариантов коронавируса, сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Правила вступают в силу сегодня ночью, авиакомпании смогут перевозить в Германию только граждан Германии. Кроме этого, будет действовать 14-дневный карантин для всех, даже привитых", - говорится в Твиттере министра.

По его словам, новый вариант вируса B11529 опасен и нужно принимать превентивные меры.

"Нам не хватало только завезти новый вариант, который доставит еще больше проблем", - добавил он.

Теги: #юар #штамм #германия
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