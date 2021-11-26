События

10:56 26.11.2021

На территории Авдеевского коксохимического завода ночью произошел пожар, пострадавших нет

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На территории Авдеевского коксохимического завода ночью произошел пожар, пострадавших нет

В городе Авдеевка пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода, на производственный процесс пожар не повлиял, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"26 ноября в 02:06 в Главное управление поступила информация о пожаре на территории Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области… По прибытию, спасатели установили, что происходит горение внутри газопровода диаметром 1300 мм, по которому транспортируется газ из коксового цеха в цех улавливания, и немедленно приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар был локализован в 03:11 и ликвидирован в 03:58.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами. Отмечается, что на производственный процесс пожар не повлиял.

От Главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Теги: #авдеевский_кхз #пожар
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